Uso abusivo do álcool é um problema social e de saúde pública em Cabo Verde

1/07/2021 21:10 - Modificado em 1/07/2021 21:10

A ideia é avançada pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, no âmbito das atividades comemorativas do Dia Nacional de Luta Contra o Uso Abusivo do Álcool.

Para o governante o uso abusivo do álcool é um problema social e de saúde pública em Cabo Verde e que é preciso dar respostas a esta situação em todos os níveis, desde a prevenção, tratamento, seguimento e reinserção social.

E que para isso, sustentou Arlindo do Rosário, é preciso levar em conta o papel de cada família, nesta luta, bem como a própria comunidade, instituições e principalmente o próprio indivíduo.

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, lançou em 2016 a campanha de prevenção do uso abusivo do álcool “Menos Álcool Mais Vida”, que deu mote ao Dia Nacional de Luta Contra o Uso Abusivo de Bebidas Alcoólicas, comemorado este ano pela primeira vez, após aprovação no parlamento.

Promovida pela Presidência da República, a comissão de coordenação da campanha é formada ainda pelos Ministérios da Saúde, da Educação, da Família e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).