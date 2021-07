Covid-19. Cabo Verde com 70 novos infetados e uma morte em São Vicente nas últimas 24 horas

1/07/2021 20:34 - Modificado em 1/07/2021 20:34

Cabo Verde registou hoje mais uma morte por covid-19, na ilha de São Vicente, aumentando para 287 o total de óbitos associados à doença no país, que nas últimas 24 horas diagnosticou mais 70 infetados pelo novo coronavírus, anunciaram as autoridades de saúde.

De um total de 1.109 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia, o Ministério da Saúde avançou em comunicado que se somam 70 novos casos positivos, sendo o maior número (19) na ilha da Brava.

Os restantes novos casos foram reportados em Santiago (12), distribuídos pela Praia (10) e Tarrafal (2). No Fogo (11), sendo São Filipe (5), Mosteiros (5) e Santa Catarina (1), Santo Antão (11), sendo oito no Porto Novo, dois em Ribeira Grande e um no Paul. São Vicente (3), Sal (2), Ribeira Brava de São Nicolau (5), Boa Vista (1) e Maio (6).

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 67 pessoas, passando a ter um acumulado de 31.692 casos considerados recuperados.

Com os novos dados, o país aumentou para 32.594 os casos positivos acumulados desde o início da pandemia e passa a contabilizar 596 casos ativos.