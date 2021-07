FCF promove formação para treinadores regionais de futebol jovem

A Federação Cabo-verdiana de Futebol, promove na semana de 6 a 10 de julho próximo, na cidade da Praia, uma ação de formação para treinadores de todas as regiões desportivas do País, tendo o futebol jovem como foco.

O objetivo dessa ação de formação, de acordo com a FCF, visa capacitar esses treinadores que, a nível de cada região desportiva, irão trabalhar com as seleções dos escalões de formação, de forma permanente, sob a coordenação das Associações Regionais de Futebol e em estreita articulação e concertação com a Direção Técnica da Federação Cabo-verdiana de Futebol e das equipas técnicas da Federação responsáveis por esses escalões de formação.

A escolha desses treinadores foi feita pelas respetivas Associações Regionais, de acordo com o perfil definido pela Direção Técnica da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Durante a referida ação de formação será apresentado o projeto “Centros Tubarão Azul” e, ainda, constam do programa do curso, para além de sessões práticas, temas como, perfil do treinador, metodologia de treinos, futebol: fases, momentos, etapas, modelo de jogo, análise do adversário e como planear um estágio. O último dia do curso está destinado para dúvidas e esclarecimentos.

O curso será ministrado pelo Diretor Técnico da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Pedro Figueiredo, treinador licenciado com nível UEFA A, o mais alto nível da UEFA.