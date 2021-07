Covid-19: São Vicente registou em junho 4 mortes e 234 novos casos

1/07/2021 13:51 - Modificado em 1/07/2021 13:53

A ilha de São Vicente que é neste momento um dos principais focos de infeção da covid-19 no país, registou ao longo deste mês de junho 234 casos positivos e 4 mortes a lamentar, sendo até então um dos meses deste ano com a menor taxa de incidência.

O mês de janeiro, com 998 casos é, até então, aquele com o registo de maior número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, desde que foi diagnosticado o primeiro caso da doença na ilha, a 03 de abril de 2020.

No mês de junho foram notificados 234 novos casos e 4 óbitos, elevando para 4.862 os casos acumulados e 54 óbitos em São Vicente, que tem neste momento 73 casos ativos de covid-19.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, durante o mês de junho houve mais 356 pessoas que saíram do isolamento, aumentando para 4.736 os recuperados.

O aumento de casos nas ilhas levou recentemente o Governo a renovar o estado de calamidade, que vigora até 13 de julho.

São Vicente tem neste momento 73 casos ativos da doença, que estão em isolamento no Hospital Baptista de Sousa, Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e ainda em isolamento no domicílio.

Já a nível nacional houve, durante o mês de junho, um total de 22 mortes, com uma diminuição de 23 em relação ao mês de maio, que registou 45 mortes. Além dos 4 óbitos registados em S. Vicente, temos Santa Catarina de Santiago com 4, Praia 4, Santa Catarina do Fogo 1, Mosteiros 2, Porto Novo 1, Tarrafal de São Nicolau 1, Tarrafal de Santiago 2, São Miguel 1, Sal 1, Brava 1, tendo o nosso país agora 186 mortes e 10 por outras causas.