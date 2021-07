Covid-19: África ultrapassou 5,5 milhões de casos e 142 mil mortos

O continente africano já ultrapassou os 5,5 milhões de casos de infeções por covid-19, anunciaram hoje as autoridades sanitárias africanas, apontando que há 88% de recuperações, equivalente a 4,8 milhões de pessoas.

“Temos 5,5 milhões de casos reportados no continente, equivalente a cerca de 3% do total de casos a nível mundial, e temos 4,8 milhões de recuperações, o que representa 88% dos casos reportados”, disse o líder do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong.

“Infelizmente, 142 mil pessoas morreram, o que equivale a uma taxa de letalidade de 2,6%”, acrescentou o médico camaronês durante a conferência de imprensa semanal emitida a partir de Adis Abeba.

Nkengasong acrescentou que África “está no meio da terceira vaga, muito agressiva, e 21 países estão a passar por esta terceira vaga muito severa, sendo que em 10 deles a vaga é extremamente agressiva”, disse, apontando que há vários países que entraram nesta fase, incluindo Eritreia, Moçambique, Ruanda, Serra Leoa e Zâmbia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.940.888 mortos no mundo, resultantes de mais de 181,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

