Ulisses Correia e Silva vai celebrar o 5 de Julho nos EUA

30/06/2021 22:11 - Modificado em 30/06/2021 22:59

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, vai celebrar o 46º aniversário da Independência Nacional de Cabo Verde, que se assinala a 05 de Julho, com a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos da América (EUA).

De acordo com o governante no ano passado, o país não teve “praticamente as comemorações do 05 de Julho porque tudo estava condicionado” e que este ano tudo vai continuar condicionado e por isso, avançou à Inforpress, pretende levar uma mensagem de confiança, de reforço da resiliência porque estamos com pandemia e de acreditar neste país.

E que apesar de todas as condições que o país passa neste momento, devido a pandemia da Covid-19, o país continua a lutar e que ao longo da história já passou várias dificuldades e que Cabo Verde “se mantém de pé, que tem uma ambição muito maior de desenvolvimento, de ultrapassar dificuldades e de resolver problemas. É esta a nossa grande motivação para celebrarmos”, adiantou.

Ulisses Correia e Silva espera que em 2025, altura em que Cabo Verde estará a comemorar os 50 anos de independência, o país tenha condições diferentes em relação àquilo que se vive neste momento, para poder celebrar com força meio século de independência.

“Até lá é continuarmos todos a trabalhar em prol deste país, a confiarem porque um país é muito mais do que o seu Governo. São as pessoas, são as empresas, são as famílias, são as organizações que fazem o país e é a nossa diáspora. Portanto, é com este sentimento que iremos ultrapassar as dificuldades como fizemos em outros momentos. Cabo Verde forte e determinado para o desenvolvimento” disse o governante.