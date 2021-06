José Rui Além junta-se aos candidatos na corrida às presidenciais

30/06/2021 21:56 - Modificado em 30/06/2021 21:56

José Rui Além vai concorrer às próximas eleições presidenciais em Cabo Verde marcadas para 17 de Outubro.

A informação de que o vice-presidente do Partido Social Democrata (PSD), junta-se aos outros 9 candidatos à presidência da República, foi avançada à Inforpress pelo presidente do partido, João Além.

Segundo o fundador do PSD em 1992, José Rui Além tem uma “agenda especial” e vai candidatar-se à presidência da República, mediante o “apoio dos cabo-verdianos, residentes e na diáspora, e, naturalmente, com a cobertura necessária do PSD”.

A candidatura do José Rui Além, segundo o líder do PSD, está a ser alinhavada, pelo que este novel candidato ao Palácio do Platô “já está no terreno a tratar dos documentos para entregar no local próprio (Tribunal Constitucional) e na devida altura, porque vai mesmo candidatar-se a Presidente da República nas presidenciais de 17 de outubro próximo”.

Para João Além, esta candidatura de José Rui Além “surge num momento oportuno de se pôr termo ao Cabralismo”, especificando que “Cabral fez sempre bom trabalho, mas os que o sucederam fizeram um mau trabalho porque não concordaram com o que propunha Cabral e desvirtuam o conceito de Amílcar Cabral”.

Na corrida eleitoral, já são agora 10 concorrentes. Rui Além, o ex-primeiro-ministro Carlos Veiga, (1991 a 2000), e ex-presidente do MpD, o antigo chefe do Governo José Maria Neves (2000 a 2015) e antigo presidente PAICV, o antigo deputado e jurista Hélio Sanches, o professor universitário Daniel Medina, o ex-combatente da Liberdade da Pátria, Joaquim Monteiro, o empresário Marcos Rodrigues, o “candidato republicano” Péricles Tavares, o engenheiro naval Fernando Rocha Delgado e ainda Osvaldo Barbosa.