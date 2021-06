Navio “Dona Tututa” chega esta quinta-feira à Cidade da Praia

30/06/2021 20:45 - Modificado em 30/06/2021 20:45

O novo navio da Cabo Verde Interilhas (CV Interilhas), “Dona Tututa”, chega esta quinta-feira 01 de julho, ao Porto da Cidade da Praia, anunciou o PM, Ulisses Correia e Silva, que fala em satisfação e que o Governo fez uma “boa opção” com a concessão dos transportes marítimos interilhas.

Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje que um novo barco está a chegar por esses dias e o processo é de “continuar a investir” para que se possa ter “boas ligações marítimas interilhas, com comodidade, com regularidade, com previsibilidade e bons preços para as pessoas poderem circular”.

UCS fez estas declarações a Agência Cabo-verdiana de Notícias, vincando que o executivo está a trabalhar para fazer com que Cabo Verde tenha ligações frequentes e regulares quer interno, quer externo.

“Brevemente vão ser implementadas políticas que criarão melhores condições para que as ilhas que têm pouco fluxo de passageiros possam continuar a reforçar a sua conectividade com o resto do país” sustentou.

Neste sentido, aponta que ilhas como São Nicolau, Brava ou Maio, em relação aos transportes marítimos e aéreos, “não podem ficar penalizadas” pelo facto de em Cabo Verde se ter um sistema de transporte que “não está parametrizado para resolver problemas de ilhas com pouca população e fluxo de passageiros”.

O navio “Dona Tututa” que homenageia a pianista e compositora Epifânia de Freitas Silva Ramos Évora, conhecida por Dona Tututa, tem capacidade para 220 passageiros, 43 viaturas ou 11 atrelados de 15 metros e oferece mais conforto para os passageiros e maior acomodação para os 16 tripulantes.

Trata-se de um navio que, segundo a mesma fonte, irá, “preferencialmente”, integrar a rota São Vicente/São Nicolau/Sal/Boa Vista/Santiago, do tipo ROPAX, roll-on roll-off de passageiros e cargas, com rampa de popa.

A apresentação pública de novo navio da CV Interilhas, empresa do Grupo ETE e concessionária do transporte marítimo interilhas de passageiros e carga, “Dona Tututa” está marcada para esta quinta-feira, 01 de julho, no Porto da Praia, em cerimónia a ser presidida por Ulisses Correia e Silva.