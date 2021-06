Sobe para 16 número de mortos após colapso de prédio em Miami

Foram encontrados mais quatro corpos na noite de terça-feira.

Onúmero de mortos na sequência do colapso de um prédio em Miami, EUA, foi revisto em alta. O número de vítimas mortais é agora de 16, depois de as autoridades terem encontrado mais quatro corpos entre os escombros.

Os corpos foram encontrados durante a noite de terça-feira e as famílias das vítimas foram informadas pelo chefe dos bombeiros de Miami-Dade, Raide Jadallah, durante uma reunião na manhã desta quarta-feira.

As autoridades da Flórida pediram, entretanto, ao governo federal o destacamento de mais equipas de resgate numa altura em que já passaram seis dias desde o colapso parcial do Champlain Towers South, em Surfside, em Miami, Flórida.

O número de desaparecidos pelo colapso era na segunda-feira de 150, enquanto 136 pessoas oram encontradas com vida, disse a presidente da Câmara de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, no início da semana, prometendo fazer tudo na investigação para apurar as causas desta tragédia que afetou indivíduos e famílias de vários países.

Por motivos ainda não determinados, a ala nordeste do edifício Champlain Towers, de 12 andares, inaugurado em 1981 e com um total de 136 apartamentos, desabou em segundos na madrugada de quinta-feira, dia 24, enquanto os seus habitantes dormiam.

A maioria dos mortos identificados até agora tinha origem hispânica.

