Natação: Troy Pina e Jayla Pina representam Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020

30/06/2021 14:12 - Modificado em 30/06/2021 14:12

Foto: Lee Jin-man/AP/Shutterstock

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), anunciou hoje que Cabo Verde terá mais dois atletas presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020.Troy Pina e Jayla Pina, acabam de ser confirmados, como os representantes de Cabo Verde na natação.

Embora nunca tenham estado em Cabo Verde, os irmãos Jayla e Troy Pina, residentes nos Estados Unidos, irão representar o país de origem da sua mãe nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Troy, que tem 22 anos, vai competir nos 50m livres masculinos; Jayla, de 16 anos, vai competir nos 100m bruços feminino. Juntos, eles formam a primeira equipa de natação cabo-verdiana a competir nos Jogos Olímpicos.

Com a presença destes atletas Cabo Verde passa a contar com quatro atletas na delegação Olímpica, denominado agora como Team Cabo Verde. O COC espera contar com mais atletas nestes Jogos, onde poderá levar o maior número de atletas de sempre.