INE alarga por mais uma semana o Recenseamento Geral da População e Habitação 2021

30/06/2021 14:02 - Modificado em 30/06/2021 14:02

O Instituto Nacional de Estatística (INE) alargou hoje por mais uma semana, até 07 de julho, o prazo da recolha de dados do V Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021), devido a casos de recusa, dificuldades de encontrar pessoas em casa e verificação técnica dos trabalhos.

O INE realça que a participação de todos neste processo é de “enorme importância para o futuro de Cabo Verde”, assim, solicita aos agregados familiares e indivíduos que não foram recenseados até a presente data que ainda podem agendar as suas entrevistas através dos números 8002008/3336638 ou 9910429.

É necessário relembrar que no V Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021) serão recenseadas toda a população que no momento da recolha de dados se encontre no território nacional, quer nos alojamentos familiares, quer nos coletivos.

“Os resultados do RGPH-2021 têm imensurável importância. Desde logo, permitem facilitar o diálogo entre as autoridades a nível central e local, assim como entre o Governo e os parceiros de desenvolvimento, sobretudo na formulação, seguimento e avaliação de políticas e estratégias públicas, mormente o PEDS” lê-se na nota da instituição.

O INE lembra, ainda, que o recenseamento também faculta, entre outros, indicadores para os compromissos internacionais nomeadamente as Agendas, a Mundial 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e a Africana 2063.

Até hoje os dados do INE indicam que estão identificados 147 mil edifícios e contadas 471 mil pessoas, um resultado aquém do recenseamento de 2010.

O PCA do INE alertou hoje que mais de 73% das entrevistas estão incompletas por causa de recusas e falta de colaboração por parte da população.

O Presidente do Conselho de Administração do INE assinala que, no quadro do V Recenseamento Geral da População e Habitação, já foram efetuadas 26,4% de entrevistas completas.

O V Recenseamento Geral da População e Habitação começou no dia 15 e deveria terminar esta quarta-feira, mas foi alargado até 07 de julho.