Condenados por tráfico de drogas conduzidos à Cadeia da Ribeirinha para cumprir pena de 4 anos por ordem do STJ

30/06/2021 13:47 - Modificado em 30/06/2021 13:47

Após confirmação da pena pelo Supremo Tribunal da Justiça (STJ), dois indivíduos condenados em fevereiro de 2019 a quatro anos de prisão pelo Tribunal da Comarca S. Vicente, foram detidos e encaminhados para a Cadeia da Ribeirinha em São Vicente, para cumprir a pena.

De acordo com a Polícia Judiciária, os dois condenados, de 44 e 53 anos, tinham sido intercetados em uma embarcação há cerca de 3 anos no Porto Grande, com 12,750 quilos de cannabis e 11 gramas de cocaína, junto de um terceiro indivíduo que desde então cumpre uma pena de 5 anos de reclusão no mesmo estabelecimento prisional.

Os mesmos foram detidos na última sexta-feira, 25 de julho, sendo um deles natural da ilha de São Nicolau e outro de São Vicente, e residem em Monte Sossego e Ribeirinha, respetivamente.

“Foram conduzidos à Cadeia da Ribeirinha para efeito de cumprimento dos quatro anos de pena efectiva de prisão, por crime de tráfico de drogas, em que foram condenados pelo Tribunal da 1ª Instância no dia 28 de fevereiro de 2019, e confirmado pelo STJ no dia 8 de abril de 2021, após período de recurso”, comunica.

A mesma fonte, relembra ainda que através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), deteve em fragrante delito, no dia 14 de setembro de 2018, no caís do Porto Grande, mais precisamente em uma embarcação que fazia a ligação Santiago/São Vicente, via São Nicolau, três indivíduos. Na sua posse, prossegue, foram encontrados 12,750 kg de cannabis e 11 gramas de cocaína com elevado grau de pureza.

Já o terceiro indivíduo detido que não apresentou recurso junto das autoridades competentes, cumpre uma pena de cinco anos na Cadeia da Ribeirinha.

Os dois restantes juntam-se agora ele no mesmo estabelecimento prisional, após o período de recurso que se arrastou por cerca de três anos.