Carta de Amadeu Oliveira sobre acontecimentos em França

29/06/2021 22:36 - Modificado em 29/06/2021 23:05

A polícia francesa vai nos meter num TGV – comboio ultra veloz no GARR DE LEST – e vamos para a fronteira entre o Luxemburgo e a França para irmos à cidade de MOSSELE-FAMECK, onde as cinzas dos restos mortais dos pais de Arlindo Teixeira foram depositados. Eu tinha prometido aos seus pais, quando ainda estavam vivos, que eu haveria de tirar o seu filho da cadeia e devolvê-lo à sua família. Infelizmente ambos os pais acabaram por falecer recentemente, e agora vou entregar o filho perante os restos mortais dos pais. Tarde, muito tarde, mas vou cumprir a minha palavra com 5 anos e 10 meses de atraso, que é o tempo que já decorreu desde que o Arlindo foi preso a 31 de julho de 2018.



Só estamos à espera de um pequeno documento de uma única página, para eu provar que estivemos no COMISSARIAT GENERAL DA POLÍCIA DE PARIS, e que fomos interrogados durante todo o dia de hoje, 28 de junho de 2021, e que depois fomos liberados para irmos para onde desejarmos, contando com apoio policial, caso for necessário.



O início do dia foi muito forte, porque a Polícia foi nos buscar no Hotel BASTILLE com um excesso de aparato – Polícia Especial de Intervenção- por um questão de cautela, mas ao longo do interrogatório, tudo ficou esclarecido e resolvido.



Daqui a 3 horas enviarei fotografias da entrega do Arlindo aos irmãos e aos restos mortais do pai e da mãe que faleceram recentemente, como prova que não deixei o Arlindo se suicidar ou morrer em Cabo Verde, tal como eu prometi 5 anos atrás.



DEPOIS DISSO, vou dormir 48 horas seguidas para recuperar do desgaste físico e psicológico, antes de apanhar o primeiro avião que houver de regresso a Lisboa e logo de seguida à Cidade da Praia para ir entregar a minha cabeça naquele Maldito e Criminoso SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE CABO VERDE e para ir prestar esclarecimentos ao Presidente da Assembleia Nacional e ao Presidente da UCID.



Enviarei fotos de entrega de Arlindo Teixeira dentro de 3 horas.



Amadeu Oliveira