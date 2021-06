União Europeia e Cabo Verde reiteram forte empenho na Parceria Especial

29/06/2021 21:42 - Modificado em 29/06/2021 21:42

No âmbito da Parceria Especial UE-Cabo Verde, realizou-se em Lisboa, esta terça-feira, 29 de junho, a 11ª Reunião de Diálogo Político a nível ministerial entre a União Europeia e a República de Cabo Verde.

Durante a reunião, a União Europeia e Cabo Verde reiteraram o seu forte empenho no diálogo político reforçado no âmbito da Parceria Especial, de particular relevância neste período marcado pela pandemia e pela necessidade de uma recuperação económica rápida.

“Os parceiros reafirmaram o seu compromisso com os valores e princípios comuns que sustentam esta relação: respeito pelos direitos humanos, democracia, boa governação e Estado de direito, e compromisso com o multilateralismo, paz e segurança internacional”, refere o comunicado sobre os resultados da reunião.

E por seu lado a UE felicitou Cabo Verde pela abrangente resposta social e sanitária à pandemia, e pelo êxito da organização das eleições municipais e parlamentares neste contexto difícil. “As partes reconheceram o profundo impacto da crise pandémica na economia de Cabo Verde levando à pior recessão das últimas três décadas”.

E que ambas notaram a forte interligação das suas economias e, no âmbito da resposta global da UE à pandemia COVID-19, comprometeram-se a reforçar a cooperação para a recuperação, nomeadamente através da promoção de um crescimento socioeconómico sustentável, ecológico e inclusivo.

Foram abordadas ainda questões internacionais e regionais, nomeadamente as relações UE-UA, a paz e segurança na região da África Ocidental, e a estratégia de integração regional de Cabo Verde.

Os parceiros também trocaram impressões sobre os crescentes desafios regionais e transfronteiriços e sobre as implicações prejudiciais para a paz e a segurança na região do Sahel.

Sublinhando a importância estratégica do Golfo da Guiné e a necessidade de abordar também os desafios da segurança marítima, os parceiros sublinharam a necessidade de explorar vias para uma maior cooperação conjunta no quadro da iniciativa do conceito de presenças marítimas coordenadas da UE.

A reunião foi copresidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, em representação do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional da República de Cabo Verde, Rui Alberto de Figueiredo.