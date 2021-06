Casos ativos de Covid-19 aumentam ligeiramente em Cabo Verde com mais 58 infetados

29/06/2021 20:28 - Modificado em 29/06/2021 20:28

O nosso país registou nas últimas 24 horas um ligeiro aumento de novos casos de covid-19, com o anúncio de mais 58 infetados. Em contrapartida mais 35 pessoas foram dadas como recuperadas da doença.

Depois de uma diminuição nos últimos dias, os casos ativos de Covid-19 voltaram a aumentar ligeiramente no país, isto depois de nas últimas 24 horas, de um total de 968 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia, foram confirmados mais 58 novos casos.

Os novos casos estão distribuídos pelos concelhos da Brava (22), São Vicente (sete), Porto Novo (seis), Maio (cinco), São Filipe (três), Praia (três), Santa Catarina do Fogo (dois), Ribeira Brava (dois) e Boa Vista (dois).

As restantes infecções foram diagnosticadas em Santa Catarina, São Salvador do Mundo, Tarrafal, São Miguel, Mosteiros, Ribeira Grande e Sal, com um caso positivo cada.

Nas últimas 24 horas saíram do isolamento mais 35 pessoas, aumentando para 31.565 os recuperados no país.

Com estes dados o país passa a contabilizar um total de 587 casos ativos, 286 óbitos, 10 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 32.457 casos acumulados de covid-19.