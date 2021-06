Comissão Permanente da Assembleia Nacional reúne na quinta-feira para analisar caso de Amadeu Oliveira

29/06/2021 14:57 - Modificado em 29/06/2021 14:57

A Comissão Permanente da Assembleia Nacional vai reunir na quinta-feira, 01, para analisar a situação do deputado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), Amadeu Oliveira, em relação ao caso da “fuga” do seu cliente Arlindo Teixeira para França.

A informação foi avançada hoje a imprensa pelo Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, que assegurou que o deputado Amadeu Oliveira não comunicou formalmente a sua ausência do país como determina as normas da casa parlamentar.

O mesmo vincou que a Assembleia Nacional só soube do caso envolvendo o deputado através da comunicação social, e que a casa parlamentar vai colaborar com a justiça caso seja solicitada.

No entanto, o presidente da AN afirmou que o caso envolvendo Amadeu Oliveira não mancha a imagem da casa parlamentar, por se tratar de uma ação individual.

Já o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva garantiu hoje que os responsáveis serão “devidamente sancionados” no caso do arguido Arlindo Teixeira, que fugiu do País na madrugada de sábado rumo a Lisboa, seguindo depois para França, alegadamente com a ajuda do advogado e, também, deputado Amadeu Oliveira.

Questionado se a responsabilidade é maior por se tratar de um advogado que é também deputado da Nação, garantiu que “seguramente responderá perante a justiça”.