CCM estreia-se com batalha de Hip-Hop

28/06/2021 21:15 - Modificado em 28/06/2021 21:21

O Centro Cultural do Mindelo recebe pela primeira uma batalha de rimas, denominado “Batalha d’K.O”, no dia 3 de julho às 17 horas, uma iniciativa que parte de três jovens que juntos fundaram o grupo Batalha d’K.O.

De acordo com os responsáveis, esta edição de batalha dupla 2×2 é em comemoração ao seu primeiro aniversário. “A batalha de rima reúne 16 jovens do movimento de Hip-Hop de São Vicente para duelarem entre si com rimas improvisadas”.

As batalhas de rima, como são chamadas as disputas que envolvem versos improvisados, fazem parte da rotina de jovens e profissionais da área.

As batalhas de rima são para esses jovens uma forma de cultura, lazer, representatividade e expressão. É na roda que eles veem espaço para expressar o que sentem e o que esperam do convívio em sociedade.

A intimidade com as palavras e a destreza do pensamento são elementos valorizados neste embate. O evento contará com a participação dos artistas Pain e Weezy 838.