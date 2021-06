Pessoas com 18 ou mais anos já podem se inscrever para a vacinação contra a covid-19

28/06/2021 21:04 - Modificado em 28/06/2021 21:04

A partir de hoje (28), todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais podem receber doses remanescentes das vacinas contra a covid-19 em Cabo Verde.

“As pessoas podem se inscrever para serem vacinadas utilizando ou a linha da Casa do Cidadão 800 2008 ou através do formulário online”, anunciou Jorge Barreto durante a conferência semanal sobre a situação epidemiológica da COVID-19.

As pessoas inscritas serão convocadas para serem vacinadas quando houver disponibilidade de doses após a imunização das pessoas dentro do grupo alvo.

Na mesma conferência de imprensa, Jorge Noel Barreto precisou que, desde o arranque da campanha de vacinação, mais de 76 mil pessoas já foram vacinadas, com pelo menos a primeira dose das vacinas disponíveis em Cabo Verde, o que representa cerca de 20,6% das pessoas elegíveis.

Neste momento o Sal tem 46% da sua população vacinada, Boa Vista 23%, Praia 15%, São Vicente 26%, Paul, Ribeira Brava de São Nicolau e Brava estão entre os concelhos com mais pessoas vacinadas.

Jorge Noel Barreto indicou que quase 30 mil idosos já foram vacinados, o que corresponde a 59% daquilo que estava previsto no plano deste grupo etário. “Temos tido um bom crescente de adesão das pessoas na vacinação. Mas ainda há pessoas que se recusam a tomar as vacinas que estão disponíveis. Neste momento estamos a aplicar a vacina da Astrazeneca” salientou.

Nisto, voltou a frisar que as pessoas idosas são as mais suscetíveis à covid-19, indicando que não se sabe se há outras variantes a circular no país. “Por isso é de extrema importância que todas as pessoas procuram se inscrever para vacinação” indicou.