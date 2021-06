Covid-19: Número de óbitos reduz no mês de junho em relação a maio

28/06/2021 20:49 - Modificado em 28/06/2021 20:49

O diretor nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, precisou hoje que Cabo Verde registou 22 mortes provocadas por covid-19 durante o mês de junho, menos 23 do que em maio.

“Em termos de óbitos, no mês de maio nós tivemos um total de 45 óbitos, foi um dos piores meses que já tivemos em termos mortes por causa de covid-19. No mês de junho já temos um total de 22, menos 23 do que no mês de maio”, disse Jorge Noel Barreto na habitual conferência de imprensa realizada às segundas-feiras para fazer o ponto de situação da pandemia no arquipélago.

Em termos de doentes internados nos hospitais, Jorge Noel Barreto avançou que no Hospital de Santa Rita Vieira em Santiago Norte estão quatro pessoas, sendo uma em situação mais critica.

Já no Hospital Baptista de Sousa estão quatro doentes internados, estando todos estáveis, no São Francisco de Assis, na ilha do Fogo, estão duas pessoas internadas, sendo uma delas em estado mais grave, e no Hospital João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão, estão duas pessoas internadas, ambas estáveis.

Neste momento, a taxa de ocupação por causa da covid-19 é, segundo Jorge Noel Barreto, de 12%, representando 2% a menos daquele que se registava na semana passada, que era de 14%.

Ainda na mesma conferência de imprensa, o diretor nacional da Saúde realçou que das pessoas que faleceram por causa de covid-19 no país, a maioria são pessoas com 60 ou mais anos de idade.