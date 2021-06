Assembleia Municipal de São Vicente reúne-se esta segunda-feira para análise do relatório de atividades e conta de gerência de 2020

27/06/2021 20:49 - Modificado em 27/06/2021 20:49

A Assembleia Municipal de São Vicente (AMSV) reúne-se nesta segunda e terça-feira, na Academia de Música Jotamont, para apreciar o relatório de atividades e contas da gerência da Câmara Municipal, respeitantes ao ano de 2020.

A AMSV deveria ter-se reunido nos dias 24 e 25, mas a mesma foi prorrogada para o final do mês devido às comemorações do São João. Recentemente, a presidente da AMSV, Dora Oriana Pires, adiantou que a conferência de representantes precisava de “tempo suficiente” para analisar todas as contas e os balancetes, antes de apreciar os dois documentos.

Questionada sobre o porquê da apreciação da conta de gerência da câmara referente ao ano 2020, mesmo depois do chumbo dos vereadores na reunião camarária, Dora Pires clarificou que “à Assembleia cabe apreciar e quem julga é o Tribunal de Contas”.