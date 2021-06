Basquetebol feminino: Cabo Verde vence Guiné-Conacri e apura-se para Afrobasket’2021

27/06/2021 20:26 - Modificado em 27/06/2021 20:26

A seleção nacional de basquetebol feminino qualificou-se este domingo, 27, para o Afrobasket’2021, que se realiza em setembro nos Camarões, depois de vencer a sua congénere da Guiné-Conacri, em jogo disputado em Conacri, por 68-59.

Depois da derrota tangencial no sábado, por 65-64 ante a turma guineense, Cabo Verde precisava vencer no mínimo por 2 pontos, mas conseguiu vencer por nove pontos de diferença, com o resultado final de 68-59.

Num jogo muito físico, as comandadas de Zola, levantaram a bandeira nacional no recinto da Guiné Conacri que fica assim pelo caminho.

Com esta vitória, Cabo Verde vai preparar-se para o Afrobasket’2021, que se realiza em setembro nos Camarões.