Empreendorismo: Jovem de Ribeirinha aposta em produtos capilares naturais para a promoção do cabelo natural – c/vídeo

27/06/2021 17:27 - Modificado em 27/06/2021 17:27

A moradora de Ribeirinha lançou oficialmente durante uma feira de produtos capilares, a sua marca de produtos para cabelos, denominada “Djenas Natura” e o próximo passo é a abertura de um espaço físico para tratamento de cabelos cacheados e também de cabelos com produtos químicos e que queiram voltar ao natural, recorrendo aos produtos capilares que tem desenvolvido.

Em declarações ao Noticias do Norte, à margem de uma feira, numa das universidades da ilha, a jovem Jennifer Fortes conta que a ideia surgiu quando começou a se preocupar mais com o seu cabelo, pelo facto de ser muito fino e que aproveitava tudo o que tinha em casa para aplicar no cabelo e nisto surge a ideia de começar a pesquisar mais sobre produtos naturais e com a ajuda de algumas amigas que serviram de “cobaias” começou a fazer receitas caseiras.

“Elas gostaram tanto do resultado e começaram a sugerir que produzisse em maior quantidade para vender a outras pessoas, porque o resultado estava sendo muito bom”, indica esta jovem de 26 anos.

Natural de Ribeirinha, a jovem então, conta que começou a seguir os conselhos deste projecto criado oficialmente em janeiro de 2021. “Comecei a interessar-me cada vez mais, a pesquisar e a testar os produtos, com uma nova adaptação”explica.

Com isso, pensou que poderia ajudar outras mulheres a deixarem o sofrimento da dependência de produtos que não exaltavam a naturalidade dos fios.

E assim começou a confecionar os seus próprios produtos, que agora decidiu transformar em negócio.

Com isso, “Jenny” como é conhecida diz que pretende que as pessoas que queiram aceitar os seus cabelos naturais, possam ter a possibilidade de cuidar deles de “forma mais acessível e prática, sem gastar muito.

Entre os ingredientes usados, a jovem aponta no alecrim, óleo de coco, cravinho, café, cenoura entre outros. Basicamente são produtos que estão sempre a mão em casa.

Apesar de ter muita procura, esta jovem reitera que gostaria que cosméticos naturais nacionais fossem mais valorizados e credibilizados.

Elvis Carvalho