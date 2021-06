São Vicente: V Recenseamento Geral quer recensear toda a população até 30 de junho

27/06/2021 17:18 - Modificado em 27/06/2021 17:18

Para isso está no terreno uma equipa de mais de 209 pessoas que já recensearam cerca de quase 60 mil pessoas até este fim-de-semana.

O recenseamento em São Vicente tem sido positivo, apesar de algumas recusas em dar informações, que segundo os recenseadores as pessoas, consideram que estão a meter-se nas suas vidas e a querer saber de mais, embora esteja a ser feito um trabalho de sensibilização que isso e uma forma de contar a população, as condições que vivem entre outros e que os dados são confidenciais.

O V Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH 2021), teve início no dia 16 deste mês e termina já na próxima quarta-feira, 30 junho, e tem como objetivo, conforme o Instituto Nacional de Estatística (INE), saber as condições de vida dos agregados familiares, as Características demográficas (sexo, idade, nacionalidade, local de nascimento, entre outros, bem como a dinâmica da população (fecundidade, mortalidade e migrações).

Também estão a serem coletados dados sobre a educação e formação profissional, sobre a incapacidade (dificuldades na visão, audição, mobilidade, cognição, autocuidado, comunicação e uso de dispositivos de compensação), nupcialidade, orfandade, registo de nascimento, uso das TIC ́s.

Outro ponto é o parque habitacional (tipo de edifício e sua utilização, número de pisos, existência de elevador, acessibilidade, necessidade de reparações, ano/época de construção, material de construção do piso e teto, etc.).

Diante do exposto, cabe dizer, em suma, que o RGPH-2021 é uma “fotografia” da população e das suas condições de habitabilidade, tendo em conta que da mesma o INE recolhe informações estatísticas importantes que podem ajudar os poderes a gizar políticas públicas visando o desenvolvimento de Cabo Verde.

O INE garante, a exemplo dos censos anteriores, que todas as informações individuais, recolhidas no âmbito do RGPH 2021 ficam sujeitas ao princípio do segredo estatístico, nos termos previstos no artigo 10.º e 14.º da Lei nº48/IX/2019, de 19 de fevereiro, constituindo segredo profissional para todas as pessoas que participem nos trabalhos do RGPH 2021 e que deles tomem conhecimento.