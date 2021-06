Instituto Marítimo Portuário vai iniciar campanha de sensibilização de combate à covid-19 nas praias do país

25/06/2021 20:47 - Modificado em 25/06/2021 20:47

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) anunciou esta sexta-feira, 25, que vai iniciar, este fim-de-semana, uma campanha de sensibilização de combate à covid-19 nas praias nacionais, para reforçar o cumprimento das regras de utilização das praias.

Conforme informações na sua página oficial do Facebook, o IMP, garante que, manteve o horário atual de frequência das praias nos vários municípios do País e manteve ainda a prática de desportos náuticos individuais como surf, bobyboard, windsurf, kitesurf nas praias destinadas e autorizadas para o efeito.

A mesma fonte, também dá conta que manterá inalterado a obrigatoriedade do respeito pelas orientações das placas sinaléticas, as regras de utilização e segurança, nomeadamente, o distanciamento físico de no mínimo dois metros, etiqueta respiratória e necessidade de evitar aglomerações.

Estas medidas entram em vigor a partir deste sábado, 26 de junho, podendo ser atualizadas a qualquer momento, mediante a evolução da situação epidemiológica particular de cada ilha e do nível de cumprimento das normas sanitárias.