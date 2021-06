Viagem de balão até ao Espaço custa mais de 100 mil euros

A Space Perspective já está a aceitar reservas para o voo inaugural em 2024.

ASpaceX prevê lançar a sua primeira missão com turistas espaciais em setembro, criando uma grande expetativa entre quem gostaria de experimentar uma ida ao Espaço. Mas desengane-se se acha que a agência de Elon Musk é a única empresa com planos para dar a turistas espaciais a experiência de ver a Terra de um ponto de vista privilegiado.

A Space Perspective começou a aceitar reservas de interessados em fazer parte do seu voo inaugural no balão Spaceship Neptune, o qual será capaz de ir além da atmosfera terrestre – a uma altitude de 30km – para uma vista panorâmica da Terra.

Conta o Gizmodo que o interior do Spaceship Neptune está equipado com assentos, casas de banho, ligação Wi-Fi e até um bar com bebidas.

Sabe-se que uma destas viagens no Spaceship Neptune terá uma duração de seis horas e a primeira está programada para 2024 a partir do Centro Espacial Kennedy. Se tem planos para eventualmente conseguir uma destas viagens terá de ter disponíveis 125 mil dólares – cerca de 104,6 mil euros – para fazer a reserva.

