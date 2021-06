Vólei de Praia: Duplas femininas perdem com Marrocos e falham qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio’2020

25/06/2021 13:56 - Modificado em 25/06/2021 13:56

As duas duplas cabo-verdianas de voleibol de praia feminino perderam hoje ante às suas congéneres de Marrocos em jogo da copa continental de voleibol de praia que decorre em Agadir (Marrocos), ficando assim eliminadas da prova e de conseguirem a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio’2020.

A dupla constituída pelas irmãs Janice e Ludmila Varela enfrentaram no primeiro jogo as maroquinas Yakk/Zeroual e perderam por 2-0. No primeiro set a equipa cabo-verdiana perdeu por 21-14, enquanto no segundo set a equipa somou nova derrota, desta feita por 21-17.

Logo de seguida a outra equipa crioula formada por Marly e Zina, entraram em cena e defrontaram a dupla Alexandra Erhart e Mahassine, não tendo também uma sorte diferente no desfecho do jogo, saindo derrotadas por 2-0. O primeiro set terminou em 21-14 e no segundo com 21-16.

Cabo Verde que procurava a vitória para continuar na prova neste “mata-mata”, em busca de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio’2020, fica assim arredada de quaisquer possibilidades de qualificação.

As duas duplas cabo-verdianas vinham de derrotas acumuladas frente ao Quénia e a Nigéria, depois de dois empates as duplas crioulas, à semelhança da partida inaugural, voltaram a perder no “gold match”.

A copa continental de voleibol de praia decorre de 22 a 25 do corrente em Agadir (Marrocos) e é qualificável para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.