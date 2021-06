Prorrogado o estado de calamidade por mais 15 dias em Cabo Verde

25/06/2021 13:46 - Modificado em 25/06/2021 13:46

Todas as ilhas vão continuar em estado de calamidade, devido à Covid-19, pelo menos até 13 de julho, conforme resolução aprovada pelo Governo em conselho de Ministros, e anunciada hoje pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O Governo de Cabo Verde decidiu prorrogar por mais 15 dias a situação de calamidade no País, por causa da pandemia de covid-19, a partir do dia 28 de junho, mantendo-se assim as restrições em vigor e uma avaliação nos próximos 15 dias.

O PM referiu que tem havido uma “evolução positiva” da gestão da pandemia, espelhada pela redução de número de casos positivos, mas sublinhou que é necessário continuar a implementar as medidas de proteção para baixar ainda mais o ritmo de transmissão, a taxa de positividade e a taxa de incidência acumulada em todas as ilhas e em todos os concelhos.

O primeiro-ministro realçou, ainda, que o executivo vai intensificar a realização de testes e a fiscalização do cumprimento das normas sanitárias e de proteção individual, relativamente à pandemia.