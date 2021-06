Cadeia de Ribeirinha com 38 agentes para 300 reclusos

24/06/2021 21:52 - Modificado em 24/06/2021 21:52

A Cadeia Central de São Vicente, a nível de profissionais possui 38 agentes prisionais, com um corpo de funcionários em torno dos 55 membros

De acordo com o primeiro e único recenseamento prisional do país, efetuado em 2018, a Cadeia Central de São Vicente tinha em altura 250 reclusos, quando o limite máximo é de 200, e neste momento o número é mais de 300 conforme dados do próprio estabelecimento prisional.

O censo, realizado em março de 2018, baseou-se no perfil demográfico, isto é, visava saber a idade dos presos, a escolaridade, a convivência familiar, com quem viviam quando pequenos, os crimes cometidos, o uso de drogas e outras substâncias, a motivação, entre outros.

“O objetivo é fazer o levantamento desses indicadores que vão permitir ver qual a motivação para esses crimes cometidos por esses infratores e dar ao país indicadores que permitem traçar melhores políticas, quer na área de segurança, e, quer na questão de ressocialização dos presos quando saírem das cadeias”, INE.