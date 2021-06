Cabo Verde com quase 70 mil pessoas vacinadas contra a covid-19

O nosso país já vacinou, até ao momento, cerca de 70 mil pessoas contra a Covid-19, indicam os dados da Direção Nacional de Saúde (DNS). Segundo a DNS o número exato de vacinados com as vacinas existentes no país é de 69.924.

Sendo assim, por grupo, já foram vacinados 27.881 idosos, 4.300 profissionais de saúde, dos quais 2.620 já estão imunizados com as duas doses da Pfizer, 951 militares, 1.344 Agentes da Polícia Nacional, 7.289 doentes crónicos, 3.736 professores e 3.286 profissionais ligados ao turismo.

Já na Ilha do Sal, quase metade da população já se encontra vacinada.

O país recebeu mais vacinas de vários parceiros e a faixa etária baixou para até 60 anos e neste momento estão a ser abrangidos todos os cidadãos com mais de 45 anos, doentes crónicos e grupos profissionais, sendo a população elegível todas as pessoas com mais de 18 anos.

De acordo com os cálculos, as vacinas disponíveis são suficientes para imunizar mais 30% das 330 mil pessoas que agregam a população elegível.