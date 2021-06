Futebol Feminino: Seven Stars pede apoio dos mindelenses para ir mais longe na Liga dos Campeões Africanos

24/06/2021 15:00 - Modificado em 24/06/2021 15:00

A equipa de futebol feminino do Seven Stars, último campeão nacional de Cabo Verde, representará o país na Liga dos Campeões Africanos em futebol feminino, que se realiza no mês de julho no Mindelo e espera contar com o apoio dos mindelenses.

Associação Juvenil Seven Stars, depois de receber a certificação da Confederação Africana de Futebol-CAF, que confirma a presença da sua equipa de futebol na Liga dos Campeões Africanos em futebol feminino, congratulou-se hoje com a presença na maior prova de clubes de África e quer chegar à fase seguinte.

A direção do clube vinca que vem para Mindelo competir com as campeãs do Mali, do Senegal e da Libéria com o objectivo claro de vencer a fase zonal e qualificar-se para a fase final que terá lugar ainda este ano no Egipto.

“Contamos com o apoio dos mindelenses. Nesta hora em que a nossa responsabilidade aumentou não podíamos deixar de agradecer todo o apoio da FCF, IDJ e do Ministro do Desporto para que a nossa presença seja condigna. Seven sempre!!!!!!” preconiza a Direção do Seven Stars.

A cidade do Mindelo recebe, de 24 a 30 de julho próximo, a fase final de qualificação da Zona A da União de Futebol da África Ocidental (UFOA), da Liga dos Campeões Feminino, que conta com o concurso de Seven Stars de Cabo Verde, que é campeã em título, AS Mande do Mali, Determine Girls da Libéria e AS Dakar Sacré Coeur do Senegal.

Cabo Verde recebe pela primeira vez uma prova de futebol feminino da UFOA, que vai trazer ao Mindelo cerca de 150 pessoas, entre jogadoras, oficiais, árbitros e staff da organização.