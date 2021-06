São Vicente: Agentes prisionais recebem formação em procedimentos de segurança e ações táticas em áreas edificadas

23/06/2021 21:20 - Modificado em 23/06/2021 21:20

Um total de 20 agentes prisionais participou na Cadeia Central de São Vicente de uma formação em Procedimentos de Segurança e ações táticas em áreas edificadas/ confinadas.

A formação que decorreu durante cinco dias, com início no dia 18 até ao dia 23, e que se enquadra no plano de atividades da Direção Geral dos Serviços Prisionais e teve por objetivo, proporcionar aos agentes de Segurança Prisional um conjunto de técnicas/ táticas de operacionalização prática e simples.

“Utilizar técnicas inovadoras de formato internacional, notoriamente conhecidas pelas forças e serviços de segurança e polícias internacionais”, e ainda obter “métodos profissionais, autónomos, práticos e eficazes de conceção e reflexão prática, assentes no conhecimento teórico e na capacitação consciente e firme de atuação em cenários e serviços operacionais”.

Neste sentido, e após conclusão, esta quinta-feira, 23, a Ministra da Justiça conduz uma cerimónia de encerramento da referida formação dos 20 agentes da cadeia.