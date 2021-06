Brava é a segunda ilha com mais casos ativos de covid-19

23/06/2021 20:58 - Modificado em 23/06/2021 20:58

A Brava é, segundo dados do boletim epidemiológico, a segunda ilha do país relativamente a casos ativos. Com a última atualização dos dados de Covid-19 no país, a ilha apresenta 102 casos ativos, após o registo esta quarta-feira de mais 17 casos em 57 amostras analisadas.

Com estes dados, a ilha Brava é neste momento superada apenas pela ilha de Santiago, que desde o mês de dezembro é o principal foco da doença em Cabo Verde, onde foram diagnosticados hoje mais 24 infetados e tem 319 casos ativos, sendo o maior número na cidade da Praia com 244 ativos.

O Fogo tem neste momento 79 casos ativos, com São Filipe a ter 34 casos ativos, o mesmo que o concelho dos Mosteiros. Já o concelho de Santa Catarina tem 11 casos ativos.

Santo Antão tem 69 casos ativos, divididos pelos concelhos de Porto Novo com 45, Ribeira Grande 21 e Paul com 3. Sal tem neste momento apenas 4 casos ativos, Ribeira Brava de São Nicolau com 23, Boa Vista 3 e Maio 7.