Mindelo acolhe em julho a fase final de qualificação da zona A da UFOA da Liga dos Campeões Feminino

23/06/2021 16:00 - Modificado em 23/06/2021 16:00

O Estádio Municipal Adérito Sena na cidade do Mindelo acolhe de 24 a 30 de julho próximo, a fase final de qualificação da zona A da UFOA da Liga dos Campeões Feminino.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, participam nesta fase final as equipas campeãs de Cabo Verde, Mali, Libéria e Senegal, porquanto os outros 5 países da zona não preencheram os requisitos exigidos pela CAF para a participação na prova.

Cabo Verde será representado pela equipa do Seven Star’s, campeã em título, enquanto o Mali será representado pela AS Mande, Libéria pela Determine Girls e Senegal pela AS Dakar Sacre Coeur.

Conforme o regulamento, a prova será disputada no sistema “todos contra todos”, e a chegada dos árbitros, staff médico e staff da comissão de organização está prevista para a partir do dia 18 de julho.

Entre jogadoras, oficiais, árbitros e staff da organização estão previstas mais de 150 pessoas.

O objectivo desta competição é promover o futebol feminino, mais competição no futebol feminino, aumentar o número de praticantes e dar mais competitividade ao futebol feminino.

O sorteio dos jogos será no dia 22 de julho e estes serão disputados no Estádio Adérito Sena, que foi recentemente remodelado.

De recordar que será a primeira vez que Cabo Verde acolhe uma prova do futebol feminino da UFOA.