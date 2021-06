Mindelo Canta Independência – Para celebrar 46 anos

23/06/2021 15:45 - Modificado em 23/06/2021 15:45

O concerto Mindelo Canta Independência realiza-se no dia 3 de julho no Hotel Porto Grande.

Um concerto organizado pelo “UVI MORNA”, um espetáculo de vozes em comemoração ao Dia da Independência Nacional, que terá a nossa querida Morna como pano de fundo enquanto património da humanidade e contará com a participação dos artistas: Constantino Cardoso, Dérrick Salomão e Elly Paris.

De acordo com a organização, este é um evento para não deixar a ilha desprovida de algum evento que relembre esta data icónica e histórica do país.

“Tem-se constatado que na altura das comemorações do 5 de julho, dia da Independência Nacional, a ilha fica desprovida de algum evento que relembre esta data icónica e histórica do país e como forma de relembrar um dos períodos mais marcantes da nossa história, a primeira edição deste projeto realizado na praia da Laginha, onde teve atuações de diversos artistas locais, como nomes fortes do panorama nacional”.

Para sua segurança o espaço respeitará o plano de segurança e contingência sanitária da COVID-19 bem como a observação das recomendações impostas pela Direção Nacional da Saúde.

Este é um projeto que dá seguimento ao que foi feito no ano de 2015, numa das vertentes do projeto “Todo Mundo Canta”.