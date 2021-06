Basquetebol: Seleção feminina já se encontra na Guiné Conacri à procura do passaporte para o Afrobasket 2021

23/06/2021 15:14 - Modificado em 23/06/2021 15:14

A seleção cabo-verdiana de basquetebol feminino está desde a noite desta terça-feira na Guiné Conacri, onde no próximo fim-de-semana (26 e 27) enfrenta o combinado local, numa eliminatória a duas mãos. Quem sair melhor qualifica-se para o Afrobasket 2021, que vai decorrer nos Camarões, em setembro.

A seleção nacional tem agora três dias para preparar os dois jogos de sábado e domingo com a Guiné Conacri, sendo que o primeiro treino está agendado para a tarde desta quarta-feira, no recinto do jogo.

O selecionador nacional António “Zola” Moreira vinha trabalhando com 14 atletas pré-convocadas, sendo 9 nos Estados Unidos e 5 da Cidade da Praia. Destas, duas (Alzira Martins, dos Órgãos e Valdell Andrade, EUA) ficaram de fora da lista final que viajou para a Guiné Conacri. Sendo assim partiram 12 atletas para estes dois compromissos com a Guiné Conacri.

A 27ª edição do Afrobasket feminino está prevista para setembro deste ano, nos Camarões. Cabo Verde vai tentar a segunda presença consecutiva, depois de ter estado na edição de 2019, no Senegal.

Lista das 12 convocadas:

1. Jade Leitão (EUA)

2. Ornela Livramento (EUA)

3. Monalisa Mendes (EUA)

4. Allexia Barros (EUA)

5. Joseana Vaz – (EUA)

6. Indira Évora – (EUA)

7. Analeesia Fernandes (EUA)

8. Yasmine Santos – (EUA)

9. Aylin Pires (Cabo Verde)

10. Juvelina Bento (Cabo Verde)

11. Maria Correia (Cabo Verde)

12. Arlia Almeida (Cabo Verde)