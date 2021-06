Autoridades de saúde já vacinaram quase metade da população elegível do Sal

23/06/2021 15:02 - Modificado em 23/06/2021 15:02

As autoridades sanitárias da ilha do Sal já administraram a primeira dose da vacina da AstraZeneca a cerca de metade da população elegível. Em pouco mais de uma semana 11.118 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose.

A ilha do Sal que conta com cerca de 35 mil habitantes, segundo dados do Censo 2010, já tem quase metade da população elegível vacinada contra a covid-19, com pelo menos uma dose da vacina da Astrazeneca, conforme dados do plano de vacinação.

Até ao final do mês de julho prevê-se vacinar, pelo menos, 70% dos residentes elegíveis, com olhos postos na retoma da economia na ilha. A Governo quer fazer a mesma coisa para a ilha da Boa Vista.

De recordar que recentemente, de visita à ilha do Sal, Ulisses Correia e Silva vincou que, concluído esse processo, “estaremos a dar um passo significativo”, no Sal, com a proteção das pessoas e criação de condições de retoma do turismo com segurança. “Iremos, seguramente, colocar o Sal como uma Ilha livre de transmissões de Covid-19, pelo menos em termos de proteção com a vacinação”, precisou.

O processo de vacinação está sendo controlado, garantiu, sustentando que as pessoas que não estão a residir hoje no Sal, mas que trabalharam naquela ilha e que poderão regressar com a retoma do turismo, já estão identificadas para serem vacinadas de preferência nos locais onde estão a residir, “mas chegando ao Sal, também estaremos a continuar com o processo, já que não vai terminar de imediato”.