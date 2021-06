EUA. Mulher recebe mil milhões por engano (e não os consegue devolver)

Julia Yonkowski pensava que tinha 20 dólares na sua conta bancária. Foi surpreendida ao perceber que é agora a 615.ª pessoa mais rica dos Estados Unidos.

Um erro bancário tornou Julia Yonkowski, natural do estado norte-americano da Flórida, na 615.ª pessoa mais rica do país. A mulher, que pensava ter apenas 20 dólares na sua conta, foi surpreendida quando lá encontrou mil milhões de dólares. Aflita para devolver o dinheiro que não lhe pertence, Julia não consegue contactar o banco.

A norte-americana percebeu o que se passava no passado sábado quando foi a um multibanco tirar um extrato dos saldos da conta bancária. Então, ocorreu o impensável: lá encontrou 999,985,855.94 dólares.

A mulher ficou “assustada” com o sucedido e começou a tentar tudo o que estava ao seu alcance para contactar o banco Chase, no qual tem a conta. Só que ninguém lhe devolveu as chamadas.

“Fiquei horrorizada. Sei que a maioria das pessoas pensaria que ganhou a lotaria mas eu fiquei horrorizada”, contou à cadeia WFLA. “Não é o meu dinheiro”, reiterou.

Durante o fim de semana, apenas o atendedor de chamadas da instituição bancária lhe ‘falou’, fazendo com que a norte-americana se mantivesse com a (enorme) verba na conta. Ainda não se sabe o que levou ao erro.

