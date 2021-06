Sata Azores Airlines inicia na sexta-feira operações charter para a ilha do Sal

22/06/2021 20:33 - Modificado em 22/06/2021 20:34

A Sata Azores Airlines vai iniciar na próxima sexta-feira, 25, à sua operação charter entre a cidade do Porto (Portugal) e a ilha do Sal.

A companhia foi contratada por um operador turístico para uma operação charter para destinos como Porto Santo, Saïdia e ilha do Sal, com voos a partir de Lisboa e do Porto. Os voos para o Sal são operados às sextas-feiras a partir de Lisboa. No dia 25 de junho terão início os voos a partir do Porto.

Recentemente a Sata Azores Airlines anunciou que vai assegurar mais de duas centenas de voos charter, até outubro 2021, para os destinos acima referidos e também para a Ilha de Creta.

A companhia sublinha que, esta operação comercial não regular, é particularmente importante para a companhia aérea Azores Airlines, sobretudo numa altura em que, apesar da expetativa para o Verão de 2021 ser mais positiva no que respeita à atividade regular das transportadoras SATA, não alcançará ainda níveis de atividade comparáveis aos de 2019.