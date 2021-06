Covid-19: Pessoas com 40 anos e mais já podem inscrever-se para vacinação

22/06/2021 15:02 - Modificado em 22/06/2021 15:03

As pessoas com idade superior a 40 anos já podem inscrever-se para depois serem contactadas para a vacinação contra a covid-19, anunciou Jorge Noel Barreto.

A recomendação é que as pessoas utilizem os meios que foram divulgados, nomeadamente a linha 800 20 08 ou através do formulário disponibilizado no site www.covid19.cv .

E aquelas que já fizeram a inscrição e que passado uma semana não foram contactadas, o director nacional de Saúde pede que se dirijam a um centro de saúde ou a delegacia de saúde da sua área de residência para pedir esclarecimento e o motivo de ainda não terem sido chamados.

De acordo com os dados apresentados durante a conferência de imprensa, até ao último fim de semana um total de 60.674 pessoas já tinha recebido a primeira dose das vacinas disponíveis em Cabo Verde, representando 16% da população adulta do país.

Dos vacinados, 26.324 pessoas são do grupo etário 60 anos e mais, equivalente a 52,5% do previsto no plano de vacinação, e 6.523 doentes crónicos, equivalentes a 26,6% do que está previsto.

Em relação aos grupos profissionais, os dados apontam para a vacinação de 1.326 policiais, representando 28% do previsto no plano de vacinação, 770 militares (30,8%) e 3.306 professores (16,5%) e 2.899 profissionais do grupo ligado ao turismo (25,7%).

Cabo Verde tem uma quantidade razoável das vacinas em estoque e as autoridades esperam alcançar os 20% da população elegível nos próximos dias, segundo as estimativas do diretor nacional de Saúde, que apontam para a aceleração do processo de vacinação.

Jorge Barreto apelou às pessoas para aderirem à campanha, realçando que a vacinação é uma das principais ferramentas existentes, neste momento, para evitar outras “ondas”.