Praia dos Achados em Santa Luzia ficou numa situação “aceitável” para época de desova das tartarugas

21/06/2021 20:55 - Modificado em 21/06/2021 20:55

Cerca de 80 voluntários da Biosfera Cabo Verde estiveram envolvidos numa campanha de limpeza na Praia dos Achados, na ilha desabitada de Santa Luzia, para preparar a chegada das tartarugas para a desova, época que se inicia agora neste mês de junho.

A campanha, de acordo com o coordenador do departamento de Conservação da Biosfera I, Alberto Queiroga, em declarações a este online, orçada em cerca 8 mil euros, durante a ação que levou cerca de 20 dias, conseguiu recolher o triplo do lixo que é retirado anualmente naquela praia, numa área de cobertura de quase 3 quilómetros, entre a Praia dos Achados e costa da ilha.

“Para o armazenamento do lixo, devido a logística, que está muito complicado, por enquanto ficou armazenado em oito áreas criadas na praia, com uma capacidade de 38m2 de espaço e que ficaram completamente cheios de lixo. Ainda não podemos quantificar o lixo recolhido” realça.

Ainda assim, refere que a costa da ilha ficou com “muito lixo”, visto que o estado em que encontraram a praia era “péssimo”. “O nosso trabalho foi mais focado nas áreas de desova das tartarugas marinhas careta-careta. Depois da campanha de limpeza a praia ficou num estado aceitável. Ainda assim há muito lixo que ficou enterrado na areia” refere.

Cerca de 80% do lixo retirado são materiais de pesca, redes, boias, cordas e caixas de pescas. Também muita madeira, garrafas de plástico, materiais de embalagem.

Neste momento, o principal problema prende-se com a retirada do lixo da ilha, estando a Biosfera a desenhar estratégias para tratar o lixo. “Para a Biosfera não faz sentido apenas retirar o lixo de Santa Luzia para levar para São Vicente só para queimar.Estamos a desenhar uma estratégia para encontrar outras soluções para o lixo, como a transformação dos materiais para a sua reutilização” vinca.

Por fim, realça a importância do trabalho feito pelos voluntários durante a campanha de limpeza, revelando que foi “excelente” e que o pessoal não estava à espera de encontrar aquela quantidade de lixo.