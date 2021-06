Covid-19: Curva descendente de casos ativos em Cabo Verde

21/06/2021 20:26 - Modificado em 21/06/2021 20:26

Os casos ativos de Covid-19, em Cabo Verde, continuam a diminuir, indicam os dados desta segunda-feira 21, do Ministério da Saúde. O boletim epidemiológico de hoje indica 646 casos ativos, menos 66 que o dia de ontem.

Em comunicado, o ministério informou que do total de 580 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 37 deram resultado positivo para a covid-19, sendo a maioria em São Vicente (08).

Em Santiago, no concelho da Praia foram contabilizados mais cinco casos, mais três em Santa Catarina, um em Santa Cruz, um em São Miguel e três em São Lourenço dos Órgãos. A ilha do Fogo teve mais seis casos, todos no concelho de Mosteiros.

A ilha de Santo Antão contabilizou mais 5 novos casos no Porto Novo. A ilha Brava teve também mais cinco infetados.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde deram alta a mais 103 pessoas, tendo agora 31.091 casos considerados recuperados da doença.

Com os novos dados divulgados, o país aumentou para 32.039 o total de infeções acumuladas desde 19 de Março de 2020, 283 óbitos, nove doentes transferidos e diminuiu para 646 o número de casos ativos.