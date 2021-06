“Variante Delta é uma grande preocupação”, diz OMS. Circula em 92 países

A OMS adverte que, em alguns casos, estão a ser relaxadas medidas de proteção demasiado cedo. Em África, o número de casos e de mortes aumentou quase 40% na semana passada.

AOrganização Mundial da Saúde (OMS) voltou a alertar esta segunda-feira para as duas velocidades da pandemia no mundo, motivadas pelo ritmo de vacinação, que varia de continente para continente, e de país para país.

Na conferência de imprensa de hoje, a OMS admitiu a “grande preocupação” que sente relativamente à variante Delta (a estirpe originalmente identificada na Índia) e que já circula em 92 países.

“O número de casos de coronavírus a nível mundial está a descer pela oitava semana consecutiva, e as mortes desceram pela sétima semana consecutiva. São boas notícias, mas as novas infeções e mortes permanecem altas em termos globais”, enalteceu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Na semana passada, foram reportados mais de 2,5 milhões de casos de Covid-19 e quase 64 mil mortes – são 250 casos e seis mortes a cada minuto, do que temos conhecimento”, acrescentou o principal responsável da organização das Nações Unidas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus fez notar que “em África, o número de casos de Covid-19 e de mortes aumentou quase 40% na semana passada, e em alguns países o número de óbitos triplicou ou quadruplicou”.

É um mundo a duas velocidades na pandemia, “onde um punhado de países tem taxas de vacinação altas e registam agora números baixos de hospitalizações e de mortes”, enquanto “outros países em África, no continente americano, e na Ásia enfrentam agora acentuadas epidemias de Covid-19”. “Estes casos e mortes podiam ser, na maioria, evitados”, lamentou o diretor-geral da OMS.

Para a recente subida de casos em muitos países tem contribuído a rápida propagação da variante Delta do coronavírus. “A variante Delta é a grande preocupação para nós”, reconheceu Maria Van Kerkhove, a responsável de enfermidades emergentes da OMS.

“Atualmente, há 92 países onde circula esta variante. É mais transmissível do que a Alfa (vulgo britânica) e está a propagar-se muito rapidamente por todo o mundo: Estão a ser aliviadas as medidas de proteção social e sanitárias, e às vezes são relaxadas demasiado cedo”, frisou Van Kerkhove. “A vacina continua a ser eficiente, mas são necessárias as duas doses para ter toda a proteção. Uma não é suficiente. Se a vacinação não for concluída, esta variante vai continuar a propagar-se”, rematou.

