Sindicatos confirmam manifestação dos vigilantes de empresas de segurança privada para quinta-feira

21/06/2021 15:46 - Modificado em 21/06/2021 15:46

Os vigilantes das empresas de segurança privada manifestam-se, a nível nacional, esta quinta-feira, 24, reivindicando a implementação da grelha salarial e o pagamento de acordo com o Preço Indicativo de Referência (PIR).

Os sindicatos Siscap, Siacsa e Siap, depois de um encontro realizado na última sexta-feira, 18, com a Associação Nacional das Empresas de Segurança Privada (ANESP) e o Governo, anunciaram hoje, em conferência de imprensa na cidade da Praia, uma manifestação dos vigilantes de empresas de segurança privadas.

O presidente do Sindicato de Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Florestas, Serviços Marítimo e Portuário (Siacsa), Gilberto Lima, vincou que todos estão cientes que fizeram de tudo, mas que as “falhas estão do outro lado”. Estão no Governo e nas empresas e “os sindicatos nada podem fazer perante esta situação”, indicou

Esta manifestação, segundo a mesma fonte, é de “repúdio” às mesmas situações, nomeadamente a não implementação da grelha salarial, a melhoria da categoria profissional e o pagamento de acordo com Preço Indicativo de Referência (PIR).

As empresas, explicou Gilberto Lima, têm o dever de ir à procura dos seus clientes e mobilizá-los a pagar o valor do PIR, “que já foi pago 33 por cento (%), que é um número bastante irrisório”.

“Nós queremos chegar a um patamar de 80 a 90%, para que as empresas possam pagar com efeito retroativo desde maio”, esclareceu.