Mundo regista 6.567 mortes e 317.517 novos casos nas últimas horas

21/06/2021 13:16 - Modificado em 21/06/2021 13:17

A pandemia do novo coronavírus provocou a nível mundial 6.567 mortes nas últimas 24 horas, enquanto o número de novos casos de infeção se situou nos 317.517, indica hoje o balanço diário da France-Presse (AFP).

© Getty Imagens

Com o registo destas vítimas mortais nas últimas 24 horas à escala mundial, a crise sanitária associada à doença covid-19 já provocou, até à data, pelo menos 3.868.393 mortes no mundo, de acordo com o mesmo balanço.

No total, e desde que o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado na China em dezembro de 2019, mais de 178.401.810 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo.

A grande maioria dos pacientes recupera da doença covid-19, provocada pelo SARS-CoV-2, mas uma parte destas pessoas ainda relatam sentir alguns sintomas associados durante semanas ou mesmo até meses, segundo a agência noticiosa AFP.

A agência noticiosa francesa esclarece que estes números estão fundamentados nos balanços fornecidos diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país e excluem as revisões realizadas posteriormente por certos organismos de estatística.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) admite, e tendo em consideração um excesso de mortalidade direta e indiretamente associado à doença covid-19, que os indicadores reais da pandemia possam ser duas a três vezes superiores aos registados oficialmente.

Os países que registaram mais mortes nas últimas 24 horas foram, e de acordo com os respetivos balanços nacionais, a Índia com 1.422 óbitos, o Brasil (1.025) e a Colômbia (599).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado a nível global, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 601.825 mortes entre 33.541.997 casos recenseados, segundo a contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, a lista dos países mais afetados pela crise pandémica em termos globais é composta pelo Brasil (501.825 mortos e 17.927.928 casos), pela Índia (388.135 mortos e 29.935.221 casos), pelo México (231.187 mortos e 2.477.283 casos) e pelo Peru (190.425 mortos e 2.029.625 casos).

Segundo a análise da AFP, o Peru surge novamente como o país (ou território) que conta atualmente com mais mortos em relação à sua população, com 578 óbitos por cada 100.000 habitantes, seguido pela Hungria (310), Bósnia-Herzegovina (294), República Checa (283) e Macedónia do Norte (263).

Por regiões do mundo, a Europa totalizava até hoje às 10:00 TMG (11:00 em Lisboa) 1.158.238 mortes em 53.936.071 casos de infeção confirmados, a América Latina e as Caraíbas 1.238.854 mortes (36.079.492 casos), os Estados Unidos e o Canadá 627.893 mortes (34.950.039 casos), a Ásia 556.976 mortes (39.117.416 casos), o Médio Oriente 147.865 mortes (9.059.557 casos), a África 137.451 mortes (5.207.615 casos) e a Oceânia 1.116 mortes (51.623 casos).

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente aos dados publicados no dia anterior, segundo a agência noticiosa francesa.

Lusa