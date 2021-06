Presidenciais 2021: José Maria Neves apresenta a sua candidatura em São Vicente

20/06/2021 23:07 - Modificado em 20/06/2021 23:07

José Maria Neves apresenta esta segunda-feira, 21 Junho, em São Vicente a sua candidatura às eleições presidenciais de outubro próximo.



O Primeiro-ministro de Cabo Verde entre 2001 e março de 2016, que conta com o apoio do PAICV à sua candidatura, vai apresentar aos mindelenses as linhas gerais da sua candidatura ao Palácio do Plateau, que se candidata pela primeira vez.



«Uma decisão que, certamente, traz mais alento à nossa candidatura, com o próprio José Maria Neves a confessar-se ‘muito honrado’, por tudo o que representa Germano Almeida. Advogado e escritor de dimensão internacional e figura incontestável da literatura e cultura nacional, Germano Almeida é um dos símbolos da grandeza destas ilhas e que ultrapassa de longe a nossa dimensão geográfica e populacional. Estas “pequenas GRANDES ILHAS”, como tantas vezes se referiu o candidato José Maria Neves», lê-se no comunicado.



Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de Outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo mandato como Presidente da República.



Pela frente, na corrida eleitoral, terá outro ex-primeiro-ministro, Carlos Veiga (1991 a 2000), e ex-presidente do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), que já apresentou a candidatura presidencial.