Comitiva feminina cabo-verdiana de vólei de praia já se encontra em Marrocos

20/06/2021 21:00 - Modificado em 20/06/2021 21:00

As duplas cabo-verdianas de voleibol de praia já se encontram em Agadir (Marrocos) para a Final Continental da modalidade que decorre de 18 a 28 de junho nesse país, prova de qualificação para Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.

Segundo informações do presidente da Federação Cabo-verdiana de Voleibol, António Rodrigues, a comitiva que integra as duplas femininas Ludmila Varela/Janice Varela e Marly/Fau, desembarcaram este sábado em Agadir, cidade da costa atlântica do sul de Marrocos, depois de escalas nas cidades de Dakar (Senegal) e Casablanca (Marrocos).

De realçar que a dupla formada pelas irmãs Ludmila/Janice Varela, de Santa Catarina de Santiago, foram quarto classificadas nos I Jogos Africanos de Praia. A outra dupla é composta pela atleta santantonense Marly Lima e pela sanvicentina Zina Gomes “Fau”, esta que veio propositadamente dos Estados Unidos da América para este torneio de qualificação.

As duas duplas intensificaram os últimos treinos conjuntos na praia da Gamboa, na Cidade da Praia, com o selecionador nacional Rui Fortuna a ressalvar que a comitiva partia com expectativas acrescidas no sentido de representar Cabo Verde da forma mais digna possível nesta prova continental.