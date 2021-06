Novo single de Dieg traz à tona a realidade do bairro “Iraque” em São Vicente

18/06/2021 20:37 - Modificado em 18/06/2021 20:38

“Mununo” é o mais novo trabalho do jovem artista mindelense Diego Gomes. O single deste instrumentista, de nome artístico Dieg, foi lançado no Youtube no dia 16 de junho, Dia da Criança Africana e chega hoje às demais plataformas digitais. O videoclipe mostra a realidade vivida na lixeira e no bairro “Iraque”, em São Vicente.

O tema que retrata o abandono infantil e consequentemente outros problemas sociais como trabalho infantil, alcoolismo e abuso sexual de menores, em Cabo Verde, foi gravado em parceria com a produtora “Broda Music”.

O single, lançado primeiramente no canal do Youtube da Broda Music, chega hoje, sexta-feira,18, às demais plataformas digitais.

Em menos de três dias no Youtube, “Mununo” conta com mais de 17 mil visualizações e centenas de feedbacks.