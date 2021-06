Governo suspende período de defeso da cavala e do chicharro

18/06/2021 16:01 - Modificado em 18/06/2021 16:01

Foi anunciado hoje pelo executivo a aprovação da resolução que determina a suspensão dos períodos de defeso da cavala e do chicharro em 2021, garantindo assim a continuidade da pesca das duas espécies durante todo ano.

A informação foi avançada hoje em conferência de imprensa, pela ministra da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Filomena Delgado, assegurando que a decisão, saída da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 17, está ligada aos impactos que a crise da pandemia de covid-19 provocou no sector das pescas.

“As medidas sanitárias adotadas por causa da pandemia de covid-19, que devido à sua gravidade propiciou condições para uma crise pública, seguida de uma crise económica, continua a dificultar o sector das pescas, provocando em alguns casos a cessação ou redução expressiva da atividade pesqueira e todas as atividades afins”, acrescentou.

Nesta senda, reforçou que se continuam a verificar as consequências nefastas para os pescadores, peixeiras e demais operadores do sector, que poderão agravar-se com a suspensão das pescas.

“Esta situação poderia pôr em causa a segurança alimentar e nutricional da população que depende fortemente do pescado para a obtenção da proteína animal e dos micronutrientes essenciais” realça.