Reforçadas equipas de vacinação no Sal e na Boa Vista

18/06/2021 15:46 - Modificado em 18/06/2021 15:46

Foto: INFORPRESS

O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que reforça as equipas afetas à vacinação nas ilhas do Sal e da Boa Vista, com vista a acelerar a vacinação da população elegível das duas ilhas, por serem as principais ilhas turísticas do país.

Esta decisão tomada, segundo o executivo, visa sobretudo acelerar a vacinação da população elegível (18 anos e mais) das duas ilhas de forma a permitir a retoma do turismo com maior segurança em termos sanitários.

Nas projeções do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Sal conta com 28 mil pessoas elegíveis para a vacina contra covid-19 e a Boa Vista com 15 mil, sendo que até final de julho de 2021 o Governo quer vacinar toda a população elegível das duas ilhas e garantir a imunização por forma a permitir a retoma económica, incluindo o turismo, que representa a grande percentagem do PIB de Cabo Verde.

E para alcançar essa meta traçada, as equipas já estão reforçadas, passando a ilha do Sal a contar com mais cinco equipas e a ilha da Boa Vista mais quatro, sendo que cada equipa é composta por dois enfermeiros e dois registradores.

Na reunião, foi aprovada também uma resolução que regula a estrutura institucional de suporte à organização em Cabo Verde da 64ª reunião da Comissão Regional da Organização Mundial do Turismo (OMT) para África.