Atraso no voo Sal/Lisboa da Cabo Verde Airlines que marca a retoma dos voos internacionais

18/06/2021 15:34 - Modificado em 18/06/2021 15:34

O voo da Cabo Verde Airlines (CVA), agendado para a manhã desta sexta-feira, 18, e que marca a retoma dos voos internacionais, com uma ligação entre a ilha do Sal e Lisboa, Portugal, está atrasado devido a falta de coordenação entre a empresa e a ASA.

Depois de 15 meses com atividades suspensas, por causa das limitações impostas pela covid-19, a CVA deveria retomar hoje as ligações internacionais com um voo Sal/Lisboa, que deveria partir do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral às 09:15, mas ainda se encontra em terra.

De acordo com o presidente da Cabo Verde Airlines (CVA), Erlendur Svavarsson, questões relacionadas com a falta de coordenação entre a empresa e a ASA, não permitiram ainda que o aparelho levantasse voo, mas acredita que ainda hoje o voo seja realizado.

Nesta senda, em declarações a Rádio Pública, a mesma fonte diz acreditar que devido ao histórico de cooperação de longa data entre a Cabo Verde Airlines e a ASA, o problema poderá ser resolvido brevemente, permitindo a retoma das ligações internacionais da companhia de bandeira cabo-verdiana.

No entanto, esclareceu que o problema não se prende com dívidas da empresa à ASA, tratando-se somente de alguns procedimentos que impediram a primeira viagem.

De acordo com informações da companhia, a retoma será gradual, conectando Cabo Verde através do ponto central na ilha do Sal, sendo que de 28 de junho até 28 de março de 2022, a CVA irá operar quatro voos semanais entre Praia/Sal e Lisboa às sextas e segundas-feiras, um voo semanal para e de Sal/Praia/Boston às terças com regresso às quartas-feiras e um voo semanal para e de Sal/São Vicente/Paris aos sábados, com retorno aos domingos.

Dependendo da taxa de vacinação e do desbloqueio das fronteiras internacionais, é esperado o lançamento de novas frequências e destinos adicionais, assim que as condições pandémicas o permitam.

A companhia aérea informou que dispõe de um novo serviço de sistema de passageiros, denominado HITIT, uma plataforma moderna com uma solução de vendas, operações e contabilidade integrada. Uma nova tecnologia que irá aumentar a eficiência e a confiabilidade do apoio ao cliente.